Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Parkplatzunfall am Sielbad gesucht

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einer Beschädigung eines auf dem Parkplatz am Sielbad abgestellten Mercedes Vito ist es offenbar in der Nacht zu Freitag vergangener Woche gekommen. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 54-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen, meldete sich am Freitag bei der Polizei.

Der Mann gab an, den "Tourer" am Donnerstag gegen 18.20 Uhr dort abgestellt zu haben. Als er am Morgen gegen 6 Uhr wieder startete, war ihm der Schaden an der Beifahrerseite zunächst nicht aufgefallen. Erst bei Tageslicht bemerkte er die Schäden an der Schiebetür und dem Radkasten. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter Telefon (05731) 2300 zu melden.

