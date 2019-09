Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher erbeutet drei Armbanduhren in Baunatal: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Einbrecher schlug am gestrigen Dienstagabend in Baunatal zu. In Abwesenheit der Bewohner war der Täter über das Küchenfenster in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Kupferstraße eingebrochen und hatte drei Armbanduhren erbeutet. Anschließend flüchtete er über die Terrassentür aus der Wohnung und weiter in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 22:10 Uhr eingrenzen. Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) von der Anzeigenaufnahme am Tatort berichten, hatte der Täter das Küchenfester offenbar gewaltsam eingedrückt und war so in die Wohnung gelangt. Dort öffnete der Unbekannte auf der Suche nach Wertsachen mehrere Schränke und Schubladen, ehe er schließlich zwei Uhren der Marke Seiko und eine Uhr von Fossil erbeutete und unerkannt die Flucht ergriff.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

