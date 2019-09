Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ölspur nach geplatztem Getriebeschlauch: Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Nachdem am gestrigen Dienstagnachmittag auf der Strecke zwischen Hofgeismar und Hümme bei einem Linienbus der Getriebeschlauch geplatzt war, stürzte ein Motorradfahrer offenbar auf der dadurch entstandenen Ölspur. Dabei zog sich der aus Trendelburg stammende 62-jährige Kradfahrer schwerste, nach ersten Erkenntnisse aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, war es gegen 15:30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der Linienbus, der von einem 52-Jährigen gefahren wurde, war auf der L 3212 von Hofgeismar in Richtung Hümme unterwegs, als der Getriebeschlauch platzte. Nachdem eine mehrere hundert Meter lange Ölspur entstanden war, blieb der Bus schließlich liegen. Ein Zeuge hatte den anschließenden Sturz des Zweiradfahrers beobachtet und die Rettungskräfte sowie die Polizei alarmiert. Seinen Angaben zufolge war der ebenfalls in Richtung Hümme fahrende Motorradfahrer rund einen Kilometer hinter dem Ortsausgang von Hofgeismar auf einer Gefällstrecke in einer Linkskurve auf der Ölspur weggerutscht und gestürzt, wobei er sich schwerste Verletzungen zuzog. Sein Kraftrad war bei dem Unfall erheblich beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehr wurde die Ölspur im Anschluss abgestreut.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt und dauern an.

