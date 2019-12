Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes.

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 21:15 Uhr am 14.12.2019 wurde auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes in Idar-Oberstein, Mainzer Straße 180, ein Fahrzeug von einem unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR

Wer kann Hinweise zu Tat oder Täter geben? Sachdienliche Hinweise werden an die PI Idar-Oberstein unter 06781/561-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/5610

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Telefon: 06781 / 561 - 0

Telefax: 06781 / 561 - 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.



Presse 3895078

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell