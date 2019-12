Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an der Gemeindehalle

Idar-Oberstein OT Fischbach (ots)

In der Zeit vom 14.12.2019, 18:00 Uhr auf den 15.12.2019, 08:30 Uhr kam es an der Eingangstür zur Gemeindehalle in Fischbach zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien durch bisher unbekannte Täter.

Die durch die Beschädigung und Verschmutzung entstandenen Kosten belaufen sich auf ca. 300EUR.

Wer kann Hinweise zu Tat oder Täter geben? Sachdienliche Hinweise werden an die PI Idar-Oberstein unter 06781/561-0 erbeten.

