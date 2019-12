Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von zwei Solarzellenelementen

Wilitngen (ots)

Dreiste Diebe entwendeten am Freitag dem 13.12.2019, in der Zeit zwischen 12.20 Uhr und 15.40 Uhr, in der Scharzhofstraße in Wiltingen zwei größere Solarzellenelemente. Die Elemente waren anlässlich von Dachrenovierungsarbeiten vor dem Anwesen Nr. 248 zur Straße hin abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-91550.

