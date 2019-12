Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte Einbruchsdiebstähle in Konz und Pellingen

Pellingen, Konz (ots)

Am Freitag, dem 13.12.2019, gegen 18:00 Uhr, wurde in Pellingen, Schanzenweg, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Der allein zuhause befindliche 17-jährige Sohn der Bewohner hörte Geräusche im Haus und informierte sofort die Polizei. Vor Ort konnte kurze Zeit später nur noch eine offensichtlich aufgebrochene Kellertür des Hauses festgestellt werden. Offensichtlich haben der oder die Täter das Haus nicht betreten.

Gegen 20:30 Uhr kam es dann in Konz, Albert-Schweitzer-Straße, zu einem erneuten Einbruchsversuch. Zwei Personen hebelten die rückwärtige Terrassentür eines Reihenhauses auf, während die Bewohner nicht zuhause waren. Eine aufmerksame Nachbarin, welche das Geschehen beobachtete, konnte die Täter durch lautes Rufen in die Flucht schlagen.

Sollten sich in beiden Fällen Zeugen finden, die sachdienliche Hinweise zu Tat und / oder Tätern geben können, so werden diese gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell