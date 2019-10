Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191016-2: Verkehrsunfall mit Folgen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Müdigkeit und Autofahren ist eine gefährliche Kombination im Straßenverkehr.

Ein 41-jähriger Autofahrer war am Dienstagabend (15. Oktober) um 18:40 Uhr auf der Landesstraße 361 (Aachener Straße) in Richtung Frechen unterwegs. Auf der Gegenspur kamen ihm eine 62-jährige und nachfolgend ein 36-jähriger Autofahrer entgegen. Aus zunächst ungeklärter Ursache verließ der 41-Jährige seine Fahrspur, fuhr auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen die entgegenkommenden Autos. Der 41-Jährige und die 62-Jährige wurden dabei leicht verletzt und später mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Vor Ort gab der 41-Jährige an, dass er davon ausgehe, hinter dem Steuer seines Wagens eingeschlafen zu sein.

An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 45.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Eine Spezialfirma reinigte die Straße in diesem Abschnitt, die für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21:00 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt war. (bm)

