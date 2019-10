Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191016-1: Zeugin beobachtete Einbrecher-Duo - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstag (15. Oktober) zwei verdächtige Personen beobachtet, die sich an einem Einfamilienhaus in der Hubert-Prott-Straße zu schaffen gemacht hatten.

Die 54-jährige Zeugin ging gegen 14:15 Uhr zu ihrem Auto im Hof. Dabei fiel ihr auf, dass sich auf dem Balkon eines Nachbargrundstückes eine ihr unbekannte Person befand. Nach Augenkontakt duckte sich der unbekannte Mann weg. Kurz Zeit später sah sie an gleicher Stelle eine Frau, die sich ebenfalls duckte, nachdem sie von der Zeugin gesehen worden war. Da ihr die Beobachtungen verdächtig erschienen, verständigte sie folgerichtig über den Notruf 110 die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort Einbruchspuren am Nachbarhaus fest, dessen Bewohner zur Tatzeit nicht zuhause waren. Ins Hausinnere gelangten die Einbrecher nicht. Das Kriminalkommissariat 13 führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen, die die Personen gesehen haben. Laut Angaben der 54-Jährigen war die Frau etwa 25 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß, schlank und hatte lange dunkle Haare. Gekleidet war sie mit einem grauen Pullover. Der unbekannte Mann war etwa gleich groß und alt wie seine Komplizin, schlank und hatte kurze dunkle Haare. Zudem trug er dunkle Kleidung. Hinweise zu den Tatverdächtigen werden unter der Telefonnummer 02233 52-0 erbeten. (nh)

