POL-REK: 191015-4: Lerneffekt? Fehlanzeige! - Pulheim

An einer Geschwindigkeitsmessstelle auf der Bergheimer Straße war am Montag (14. Oktober) ein Verkehrsteilnehmer gleich zweimal zu schnell.

Um 12:14 Uhr wurde ein Porsche bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 138 km/h (vor Abzug der Toleranz) gemessen. Nach gut einer halben Stunde kehrte der Sportwagen zurück und rechnete offenbar nicht damit, dass die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen kontrolliert wurde. Anders ist zumindest nicht zu erklären, dass er abermals deutlich zu schnell unterwegs war. Das Messgerät registrierte 123 km/h. Die Fahrerin oder den Fahrer erwartet eine Geldstrafe in Höhe von zweimal 440 Euro, hinzu kommen zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg. Insgesamt waren an der Messstelle 86 Personen zu schnell. In sechs Fällen werden Fahrverbote fällig.

Die nicht angepasste Geschwindigkeit im Straßenverkehr ist immer noch der Killer Nummer 1! Mit den ständig stattfindenden Geschwindigkeitsmessungen soll das Geschwindigkeitsniveau insgesamt "gesenkt" werden. Die Messstellen der Polizei für die 41. Kalenderwoche finden Sie im Internet unter http://url.nrw/Messstellen-der-Polizei. (nh)

