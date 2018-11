POL-HA: Autos in Vorhalle beschädigt

Hagen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Hagen-Vorhalle an verschiedenen Straßen geparkte Autos beschädigt. Bei 31 Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

