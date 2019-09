Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zu Autodiebstählen: Festgenommener Tatverdächtiger in Polen in Haft

Kassel (ots)

(Beachten sie bitte auch unsere am 18.09.19, um 13:59 Uhr und 16:44 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen.)

Kassel/ Posen (Polen):

Nach dem schnellen Fahndungserfolg am gestrigen Mittwoch, bei dem ein Tatverdächtiger mit dem in Kassel gestohlenen BMW X5 in Posen (Polen) festgenommen werden konnte, teilen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei mit, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen 52-jährigen Mann mit litauischer Staatsangehörigkeit handelt. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Polen in Untersuchungshaft. Der in Kassel-Bettenhausen gestohlene BMW, der der polnischen Polizei aufgrund der ausgestrahlten europaweiten Fahndung am gestrigen Donnerstagnachmittag ins Netz gegangen war, wurde durch die polnische Polizei sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Insbesondere wie der Wagen gestohlen wurde und ob noch weitere Täter beteiligt waren, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es ist vorgesehen, dass die Eigentümerin aus Kassel ihr Fahrzeug nach den umfangreichen Untersuchungen wieder in Empfang nehmen kann.

