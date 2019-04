Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Kupferzell: Schildersammler unterwegs

Heilbronn (ots)

Auf Verkehrs- und Ortsschilder haben es Unbekannte offenbar in Kupferzell abgesehen. Seit 1. März 2019 wurden seither zehn Schilder in und um die Gemeinde Kupferzell entwendet. Darunter waren unter anderem die Ortschilder von Kubach, Eschental und Kupferzell, ein "Wasserschutzgebiet"-Schild, ein "6 Tonnen"-Schild sowie ein "Vorfahrt gewähren"-Schild. Am 15. März 2018, montierten Unbekannte eine Schranke auf Höhe einer Bahnbrücke bei Westernach ab, ließen diese aber unbeschädigt zurück. Anders als bei einem Holzgeländer an der Kupfer. Dieses wurde abmontiert und mitgenommen. Die letzten Schilder wurden zwischen Donnerstag letzter Woche und Dienstag dieser Woche entwendet. Die Täter entwendeten ein "Höchstgeschwindigkeit 60 km/h"-Schild und ein Überholverbotsschild samt Alurohrpfosten, welche beide an der B 19, Kupfersenke, aufgestellt waren. Die Polizei vermutet, dass hinter allen Schilderdiebstählen dieselbe Person beziehungsweise dieselben Personen stecken. Zeugen, denen vor allem an der vielbefahrenen B 19 verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die Hinweise auf die Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell