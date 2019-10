Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191015-3: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Verursacher eines folgenschweren Unfalles und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 17:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (09. Oktober) zwei geparkte Autos in der Straße "Auf dem Postberg" in Horrem. Die Fahrzeuge, ein blauer BMW und ein schwarzer VW, standen hintereinander geparkt am rechten Fahrbahnrand in Richtung des Horremer Bahnhofes. An beiden Autos befanden sich erhebliche Beschädigungen an den linken Fahrzeugseiten. Die Sachschadenshöhe ist in der Anzeige mit 12.000EUR beziffert. Die vor Ort aufgefundenen Trümmerteile und Lackspuren sicherten die aufnehmenden Polizeibeamten.

Das Verkehrskommissariat in Hürth bittet Zeugen, die zum Geschehen sachdienliche Angaben machen können, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

