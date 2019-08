Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn v. 31.08.2019 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 6 Erlenbach: Am Samstag, gegen 00.50 Uhr, fuhr ein rumänischer Sattelzug im Baustellenbereich der A 6 zwischen Anschlussstelle Neckarsulm und Autobahnkreuz Weinsberg auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Nürnberg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus dem Raum Pforzheim mit hoher Geschwindigkeit auf den Sattelauflieger auf. Der Aufprall war so heftig, dass sich der BMW bis zur C-Säule unter dem Auflieger verkeilte. Der Fahrer des BMW erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

