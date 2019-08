Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 80-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 80-Jähriger Senior wurde am Samstag, gegen 11.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Heideweg leicht verletzt. Der Mann rutschte beim Einparken von der Bremse seines VW Golf auf das Gaspedal und fuhr gegen einen Baum. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ambulanter Behandlung erfolgte seine Entlassung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (ag)

