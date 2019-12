Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am Montag, 09.12.2019 zwischen 07:00 und 17:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Bahnhof in Hermeskeil, wobei ein weißer Pkw beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Schaden zwischen 2.500 und 3.000,- EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Nummer 06503/9151-0.

