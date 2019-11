Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Unfall auf gefrierender Fahrbahn

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall auf der A8.

Ulm (ots)

Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes Kleintransporter auf der A8 in Richtung Stuttgart. Durch gefrierenden Nebel war die Fahrbahn glatt. Verkehrsbedingt musster der Mercedes-Fahrer bremsen. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem VW dahinter. Er bremste. Dennoch rutschte er in das Heck des Mercedes. Ein hinter dem VW fahrender 52 Jahre alter Tesla Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr halten und streifte am VW entlang. Zum Schluss stieß er noch gegen den Mercedes. Verletzt wurde niemand. Der Tesla war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

Auf jeden Fall muss im Herbst und Winter die Fahrweise den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden. Nebel, Dunkelheit, Regen, Schnee oder Eis lassen das Unfallrisiko um ein Vielfaches ansteigen. Reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sollten selbstverständlich sein. Wenn Sie die anderen Verkehrsteilnehmer nur noch eingeschränkt wahrnehmen können, haben Sie entsprechend weniger Zeit, in Gefahrensituationen zu reagieren. Deshalb gib acht im Verkehr! Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

