Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Baukran beschädigt

Am Wochenende zerstörte in Laichingen ein unbekannter Täter die Elektrik eines Krans.

Ulm (ots)

Ein Lastenkran wurde am Wochenende von einem unbekanntem Vandalen angegangen. Der Kran ist fest an der Ostseite einer Schule an der Straße Beim Käppele installiert. Ein Unbekannter riss irgendwann am Wochenende ein Stromkabel heraus. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Laichingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie bittet unter Telefon-Nr. 07333/950960 um Hinweise. Wer am Wochenende etwas Verdächtiges an dem Schulgebäude beobachtet hat wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Tipp der Polizei für Zeugen: Schauen Sie nicht weg, wenn jemand fremdes oder öffentliches Eigentum mutwillig beschädigt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++++2113652

Julian Kolbe/Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell