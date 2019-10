Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Urkundenfälschung in Bockhorn - Polizei leitet Verfahren gegen 18-Jährigen Wilhelmshavener ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr wurde in Bockhorn, An der Eschweide, ein 18-Jähriger aus Wilhelmshaven in seinem PKW Suzuki angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser PKW weder zugelassen noch versichert ist. Des Weiteren hatte der 18-Jährige Kennzeichen eines anderen PKW angebracht um den Anschein der ordnungsgemäßen Zulassung zu erwecken. Die angebrachten Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren wegen zahlreicher Verstöße eingeleitet.

