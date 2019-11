Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Tödlicher Verkehrsunfall - Einen Toten und einen Schwerverletzten hat ein Frontalzusammenstoß am Montagnachmittag gefordert.

Ulm (ots)

Gegen 16:40 Uhr war ein 27-jähriger Mercedes Fahrer auf der Landesstraße 307 von Ummendorf in Richtung Fischbach unterwegs. Vor ihm fuhr ein voll besetzter Linienbus. In einer leichten Rechtskurve setzte der junge Mann mit seinem PS-starken Auto zum Überholen an. Dabei übersah er den ordnungsgemäß entgegenkommenden 59-jährigen Opel Fahrer. Auf Höhe des Linienbusses kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Dabei erlitt der 59-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dies gab er den Beamten gegenüber an. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Insassen in dem Linienbus verletzt. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße komplett gesperrt. Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges nahm ein Gutachter die Arbeit auf.

+++++++++++++++++++ (2118711) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell