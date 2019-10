Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Duo bedrängt Paketboten und raubt Paket, Zeugen gesucht!

Mannheim-Lindenhof (ots)

Am Dienstag kurz vor 15 Uhr wollte ein Paketzusteller in der Rennershofstraße ein Nachnahmepaket im Wert von 2.000 Euro zustellen.

Noch bevor der 45-Jährige Paketbote in Richtung Eingangstür des Anwesens gehen konnte, wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen.

In schlechtem Deutsch und teilweise auf Englisch gab einer der Männer an, dass er der Empfänger des Pakets sei. Der Paketbote verweigerte die Herausgabe, weil kein Ausweisdokument und keine Zahlungsbestätigung ausgehändigt wurden. Daraufhin wurde er von einem der Täter an den Oberarmen gepackt und gegen sein Fahrzeug gedrückt. Währenddessen holte der andere Unbekannte das Paket aus dem Zustellerfahrzeug. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Sportplatz "Schnickenloch" in eine Grünanlage.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1.Täter: ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 180 cm, sportliche Statur, ca. 80-85 kg, dunkle schwarze Hautfarbe, trug eine schwarze Wollmütze, schwarze Jogginghose, schwarze ärmellose Jacke, schwarze Sportschuhe

2.Täter: ca. 20-25 Jahre, ca. 185 cm, sportlich muskulöse Figur, dunkle schwarze Hautfarbe, kurze gelockte schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen ärmellosen Pullover mit jeweils einem weißem Streifen am Ärmeleinsatz, schwarze Jogginghose, schwarze Sportschuhe

Zeugen des Vorfalls und oder Personen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174 4444 zu melden.

