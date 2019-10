Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Beim Ausparken mit Radfahrerin zusammengestoßen - Frau zieht sich leichte Verletzungen zu

Mannheim (ots)

Eine 63-jährige Radfahrerin wurde am Dienstag, gegen 10:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Alten Frankfurter Straße leicht verletzt. Die Frau befuhr verbotswidrig den Radweg in entgegengesetzte Richtung, als im selben Moment ein 78-jähriger Ford-Fahrer gerade aus einer Parkbucht über den Radweg ausparkte. Die Fahrradfahrerin konnte dem PKW nicht mehr ausweichen, streifte diesen und fiel zu Boden. Sie zog sich am Bein eine leichte Verletzung zu und suchte im Anschluss selbstständig einen Arzt auf. Am Ford sowie am Zweirad entstand geringer Sachschaden.

