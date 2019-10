Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unachtsam die Fahrspur gewechselt und mit VW kollidiert

Mannheim (ots)

Eine 59-jährige Autofahrerin verursachte am Dienstag, gegen 19 Uhr, in der Augustaanlage einen Verkehrsunfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden. Die Toyota-Fahrerin befuhr die linke Spur in Richtung Wasserturm und wechselte in Höhe der Schleiermacherstraße unachtsam auf die rechte Fahrspur, wo sie mit dem VW einer 25-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, sie blieben aber noch fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

