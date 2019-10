Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Lkw-Fahrer verursacht Unfall in der Baiertaler Straße

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der unachtsame Fahrstreifenwechsel eines Lkw-Fahrers in der Baiertaler Straße/Dielheimer Straße führte am Dienstag kurz vor 17 Uhr zu einem Unfall. Der bereits auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Baiertal befindliche VW-Fahrer zog, um einen Zusammenstoß mit dem Gespann zu vermeiden, nach links. Ein herannahender Smart-Fahrer, der in Richtung Stadtmitte fuhr, sah den VW aufgrund des Lkw viel zu spät, bremste zwar noch, konnte aber einen Zusammenprall nicht verhindern. In welcher Höhe Schaden an den beteiligten Fahrzeugen entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Lkw-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung zahlen; verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

