Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Gartenhauseinbrüche - Gesamtschadenshöhe noch nicht bezifferbar Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim (ots)

Mehrere Gartenhauseinbrüche in der Kleingartenanlage "Sellweiden" haben die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt zu verbuchen. In der Nacht zum Montag stiegen die Täter auf abschließend noch nicht geklärte Art und Weise in die Gartenhäuser ein und durchsuchten diese. Ob bzw. was im Einzelnen gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Daher können noch keine Aussagen zur Schadenshöhe getätigt werden. Die Beamten gehen aktuell von fast einem Dutzend Einbrüchen aus.

Als Tatzeit kommt Sonntag, 18 Uhr bis Montagmorgen, 9 Uhr in Betracht.

Zeugen oder aber weitere Geschädigte, die bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

