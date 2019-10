Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Großsachsen: Auffahrunfall in der Brunnengasse

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei Verletzte und Schaden von mehreren tausend Euro sind nach einem Unfall am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr in der Brunnengasse/Breitgasse zu beklagen. Verkehrsbedingt musste eine aus Weinheim stammende Frau ihren VW Polo abbremsen, was die nachfolgende 74-jährige Renault-Fahrerin erkannte und ebenfalls stoppte. Der dahinter fahrende 26-jährige VW-Fahrer registrierte die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf den Renault auf, der in der Folge auf den VW Polo geschoben wurde.

Die beiden Autofahrerinnen wie auch eine Mitfahrerin im Renault zogen sich leichte Verletzungen zu, benötigten vor Ort aber keine medizinische Versorgung. Die Autos, an denen Schaden von mehreren tausend Euro entstand, waren noch fahrbereit. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell