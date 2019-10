Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Rondell aus Holz auf Kinderspielplatz in Brand gesetzt - Schaden ca. 2.500 Euro - Polizei sucht weitere Zeugen

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 18.10 Uhr ein Rondell aus Holz auf einem Kinderspielplatz im Rheinauer Ring in Brand gesetzt. Ein Zeuge hatte über Notruf die Feuerwehr alarmiert, die den Brand in kurzer Zeit löschen konnte. Der Zeuge gab an, dass zwei Jugendliche, einer hell, der andere dunkel gekleidet, vom Spielplatz weggerannt seien. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Am Brandort konnte die Polizei eine leere Flasche Grillanzünder sicherstellen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

