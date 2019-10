Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Jülich (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der B 56 in Jülich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Frau aus Aldenhoven leicht verletzt wurde.

Ein 46-Jähriger aus Jülich befuhr gegen 09:20 Uhr die B 56 aus Richtung Düren kommend. An der Altenburger Kreuzung wollte er nach links in Richtung Altenburg abbiegen. Hierzu hatte er sich auf der Linksabbiegerspur vor der Ampel eingeordnet. Weil er davon ausging, dass ein ihm entgegen kommender Pkw anhalten würde, bog er nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 51-Jährigen aus Würselen. Dieser hatte noch versucht, mit einer Vollbremsung den Unfall zu vermeiden. Bei der Kollision wurde die Beifahrerin des Mannes aus Würselen leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten beide abgeschleppt werden.

