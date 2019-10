Polizei Düren

POL-DN: Nach Diebstahl einer Handtasche werden Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17:05 Uhr, wurde eine 79-jährige Frau aus Düren Opfer eines Handtaschendiebstahls.

Die Seniorin war gerade aus dem Krankenhaus Lendersdorf entlassen worden. Auf dem gegenüber liegenden Parkplatz wollte sie ihre Gehhilfe gerade in den Pkw laden, als ein ihr unbekannter Mann von hinten an sie herantrat und ihr die Handtasche vom Arm streifte. Der Dieb flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung des Ruruferradweges.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung wurde die Handtasche in Tatortnähe aufgefunden. Der Täter hatte zuvor acht Euro Bargeld und den Personalausweis der Geschädigten aus der Tasche entwendet.

Der flüchtige Dieb soll einen weißen Motorradhelm über dem Arm getragen haben. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter und einem eventuell genutzten Fahrzeug nimmt die Polizei unter 02421-9490 entgegen.

