POL-MA: Sinsheim/A 6: Hinweise zu silbernem 3-er BMW mit französischem Kennzeichen erbeten Vorfall auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn am Dienstagabend

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Geschädigte, ein Opel Astra-Fahrer, erschien am späten Dienstagabend beim Polizeirevier in Sinsheim und machte folgende Angaben: Er war gegen 22.30 Uhr auf der A 6 von Walldorf kommend in Richtung Heilbronn unterwegs und überholte im zweispurigen Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim mehrere Autos. Dabei bemerkte er, wie der Fahrer eines silbernen 3-er BMW recht schnell zu ihm aufholte und dann so dicht aufgefahren war, dass er die Scheinwerfer des BMW nicht mehr sehen konnte. Der bislang unbekannte Fahrer zog dann, offenbar mit der Absicht des Überholens, auf die rechte Fahrspur zwischen zwei Lkw. Auf gleicher Höhe wechselte er dann urplötzlich wieder auf die linke Fahrspur, wodurch es zur seitlichen Kollision kam. Er scherte dann vor dem Opel Astra wieder ein und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

An dem Opel entstand Schaden von 2.000 Euro.

Der 57-jährige Geschädigte holte wieder zu dem BMW auf, dessen Fahrer mit nicht genügendem Sicherheitsabstand auch hinter einem weißen Opel Corsa gefahren war. Dieser Fahrer wie auch sonstige Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem silbernen BMW mit französischer Zulassung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder dem Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227/35826-0, in Verbindung zu setzen.

