POL-MA: Walldorf: Sperrung des Sambugawegs nach umgestürztem Anhänger Bauhof der Stadt Walldorf im Einsatz

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Abbiegen von der Johann-Jakob-Astor-Straße in den Sambugaweg am Dienstagmorgen kurz nach 7.30 Uhr geriet der Anhänger, der an einem BMW gekoppelt war, zu weit auf den Gehweg, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt Haltefüße für bereitgestellte Umleitungsschilder befanden. Die Haltefüße überfuhr der Anhänger, welche in der Folge gegen den Pfosten des dortigen Straßenschildes gedrückt wurden. Der Anhänger stieg daraufhin auf und stürzte auf die Fahrbahn des Sambugawegs.

Die Fahrbahndecke sowie ein Teil einer Grundstücksbegrenzung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Zur Bergung des Anhängers und auch Reinigung der mit Betriebsstoffen verschmutzten Fahrbahn war der Sambugaweg zwischen den Einmündungen Alemannenweg/Johann-Jakob-Astor-Straße bis kurz vor 12 Uhr gesperrt.

Die Linienbusse wurden umgeleitet; zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Der Bauhof der Stadt Walldorf kümmerte sich um die Fahrbahnreinigung. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

