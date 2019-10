Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Ford von Unbekanntem zerkratzt und massiv beschädigt - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 13:30 Uhr bis Dienstag, 12:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf einem Privatparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße, in Höhe der Eisenacher Straße, einen Ford und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. Der Täter hatte das Fahrzeug rundum mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt und die Heckscheibenwischer sowie den linken Seitenspiegel abgerissen. Bevor er dann flüchtete, zerstach er noch den hinteren linken Reifen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

