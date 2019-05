Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in die Turnhalle Buschhütten - Zeugen gesucht

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22./23.05.2019) brachen unbekannte Täter in die Turn- und Festhalle in Buschhütten ein. Im Gebäude wurden mehrere Schränke aufgehebelt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Nummer 0271-7099-0 zu melden.

