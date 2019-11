Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Papiercontainer brennt

Auf dem Gelände einer Firma in Ehingen brannte am Montag ein Papiercontainer.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Zeuge kurz nach 19 Uhr ein Feuer in einem Papiercontainer. Der stand auf einem Firmengelände in der Groggentalgasse. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Wie der Brand in dem Container ausgebrochen ist, ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

