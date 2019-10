Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Mann von Auto überrollt

Herzlake (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es auf der Haselünner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Mann aus Herzlake wurde dabei tödlich verletzt. Gegen kurz nach 2 Uhr war ein 60-jähriger Mann aus Bawinkel mit seinem Auto in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 44 bemerkte er zu spät, dass eine Person auf der Fahrbahn lag. Der Mann wurde von dem Auto überrollt und verstarb trotz schnell eingeleiteter Hilfsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Warum der 44-Jährige auf der Straße gelegen hat, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen können, werden unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen entgegengenommen.

