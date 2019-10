Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Schwer verletzter 18-Jähriger nach Unfall

Surwold (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Straße Am Küstenkanal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Mann aus Surwold wurde dabei schwer verletzt. Gegen 6.45 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw in Richtung Dörpen unterwegs. Als er zum Überholen eines anderen Fahrzeuges ausscherte, übersah er, dass ihm der 18-Jährige mit seinem Golf entgegenkam. Der junge Fahranfänger wich nach rechts aus und fuhr in die Böschung des angrenzenden wasserführenden Straßengrabens. Das Auto überschlug sich. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, konnte sich aber selbstständig aus dem Wrack befreien. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

