POL-MA: Schriesheim: Traktor kippte um - 49-jähriger Fahrer verletzt sich dabei

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr war ein 49-Jähriger mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine in den Schriesheimer Weinbergen unterwegs (Großer Mönch). Beim Einfahren in die Weinreben übersah der Mann offenbar eine Erhöhung des Ackerbodens, so dass der Traktor zur Seite kippte und so auch liegen blieb. Der Schriesheimer klemmte sich dabei sein Bein ein und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim war mit vier Fahrzeugen vor Ort und richtete den Traktor u.a. wieder auf. Ob bzw. in welcher Höhe Schaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

