Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen

Werlte - Kurdendemonstrationen nehmen friedliche Verläufe

Lingen / Werlte (ots)

Am Samstagnachmittag ist es in den Innenstädten von Lingen und Werlte zu zwei Kurdendemonstrationen gegen die türkische Militäroffensive in Syrien gekommen. Beide Versammlungen begannen um 15 Uhr und wurden um 16.30 offiziell beendet. Die Polizei stellte in beiden Fällen keinerlei Verstöße fest. An der Demonstration in Lingen nahmen etwa 70 Personen teil, in Werlte waren es ungefähr 90.

