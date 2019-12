Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Ladengeschäft

Hermeskeil (ots)

Bereits in der Nacht vom 08. auf den 09.12.2019 kam es in der Saarstraße in Hermeskeil zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft. Der oder die Täter brachen die Zugangstür des Bauernladens auf und hatten es offensichtlich nur auf das Bargeld der Registrierkasse abgesehen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

