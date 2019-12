Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019, ereignete sich auf dem Kreisverkehrsplatz B 327 in Höhe der Ortslage Hinzerath ein Verkehrsunfall. Hierbei wurden in den Abendstunden mehrere Verkehrsschilder und Markierungssteine durch einen Lkw beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr dabei den Kreisverkehr in Richtung Simmern entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und entfernte sich nach dem Unfallgeschehen von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach (Tel. 06533-93740) entgegen.

