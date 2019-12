Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsgefährdung durch 82-jährige Fahrzeugführerin Polizei sucht Zeugen

Grevesmühlen (ots)

Am Sonntagnachmittag zwischen 15:40 Uhr und 16:30 Uhr befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin eines schwarzen VW Polo die Landstraße von Boltenhagen kommend über Klütz und Kalkhorst in Richtung Dassow (LK Nordwestmecklenburg). Von dort bewegte sie sich weiter über die B 105 und die B 104 bis in die Hansestadt Lübeck, wo sie angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Nach Zeugenaussagen fuhr die Fahrzeugführerin auf der gesamten Fahrstrecke mehrfach in starken Schlangenlinien. Dabei überfuhr sie auch den Mittelstreifen und gefährdete dadurch den Gegenverkehr. Nur durch ein Ausweichen der entgegenkommenden Fahrzeuge auf die Bankette konnten Zusammenstöße verhindert werden. Die Fahrzeugführerin überfuhr überdies auch eine rote Ampel. Bei der Verkehrskontrolle konnte eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch berauschende Mittel ausgeschlossen werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Gefährung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen dieses Vorfalls. Sollten Sie im Tatzeitraum auf der oben beschriebenen Strecke etwas beobachtet haben oder durch das Verhalten der Fahrzeugführerin geschädigt worden sein, wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer: 03881-7200, an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter: www.polizei.mvnet.de. Der Aufruf richtet sich insbesondere an den Fahrer eine größeren weißen Fahrzeuges (vermutlich SUV), welches sich laut Zeugenaussage im Gegenverkehr befand und gefährdet worden sein soll.

Polizeikommissarin Sophie-Marie Jakobi Polizeirevier Grevesmühlen

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell