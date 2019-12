Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Ensch (ots)

Am Freitag, 06.12.2019, zwischen 10 und 13 Uhr, wurde in Ensch, an der Einmündung der Straßen Am Kautenbach/Moselstraße ein Gartenzaun beschädigt. Den Spuren zufolge dürfte die Schadensursache ein Verkehrsunfall gewesen sein, welcher durch einen Lkw verursacht worden sein könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich - Tel.: 06502-91570 - in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell