Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Trier fahndet nach flüchtigen Unfallverursacher

Trier, Deworastraße (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich kurz vor Mitternacht ein Verkehrsunfall in der Trierer Deworastraße. Der Fahrer eines weißen PKW der Marke Volvo kollidierte zunächst mit einem Straßenschild am Fahrbahnrand. Anschließend prallte der PKW gegen die Gebäudefassade der BARMER-Krankenkasse und beschädigte diese großflächig. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug über die Christophstraße von der Unfallstelle.

Nach Angaben von Augenzeugen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Volvo (möglicherweise Modell V40) mit blauen Applikationen gehandelt haben. Das Fahrzeug soll zum Unfallzeitpunkt von einer männlichen Person geführt worden sein, unmittelbar nach dem Zusammenstoß wäre eine Frau zugestiegen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779 3200).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

pitrier.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell