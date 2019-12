Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher flexen leeren Tresor auf

Mönchengladbach (ots)

Die Hoffnung auf große Beute endete für die Einbrecher in einem aktuellen Fall aus Odenkirchen mit einer Enttäuschung, denn das Objekt ihrer Begierde, ein Tresor, war leer.

Tatort war irgendwann zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, ein Werkstattbetrieb an der Straße Reststrauch. Die unbekannten Täter waren nach Aufhebeln einer Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in den Komplex eingedrungen und hatten ihn durchsucht. Aus einem Büro schafften sie einen Tresor in einen anderen Raum und flexten ihn auf. Die Mühe lohnte sich aber nicht, wie der Blick in den Tresor zeigte. Inhalt: Fehlanzeige!

Mitgehen ließen die Einbrecher bei ihrer Straftat jedoch Bargeld aus einer Kaffeekasse.

Zeugenhinweise in diesem Fall erbittet die Polizei unter 02161-290. (ds)

