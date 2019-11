Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Polizeieinsatz beim Oberligaspiel zwischen dem FC Nöttingen und dem SSV Reutlingen

Das Oberligaspiel des FC Nöttingen gegen den SSV Reutlingen am Freitagabend wurde im Vorfeld der Zweitligabegegnung des VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC aufgrund von möglichen Auseinandersetzungen der Fanlager von der Polizei überwacht. Bereits in der vergangenen Woche kam es zu Farbschmierereien am Bahnhof Wilferdingen und am Nöttinger Stadion, teilweise mit Schmähungen gegen Stuttgarter Anhänger.

Das Auswärtsspiel der Reutlinger wurde dann am Freitag von zirka 200 Fans des VfB Stuttgart unterstützt. Nach der Ankunft am Bahnhof Wilferdingen wurden die Fanlager aus Stuttgart und Reutlingen mit Bussen und unter Polizeibegleitung zum Stadion gebracht. Gleiches galt für die Rückreise. Straftaten und Auseinandersetzungen blieben im Zusammenhang mit dem Spiel aus. Während der Abreise der Gästefans wurden im Bereich des Bahnhofs fünf Männer kontrolliert, die einer KSC-Fangruppierung zuzuordnen sind. Sie hatten Schutzausrüstung und Maskierungsmittel mitgeführt.

Ansonsten kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen.

