POL-MG: Vom Einkaufszentrum in die JVA

Mönchengladbach (ots)

Die Tatsache, dass sie wegen eines Tatverdachts auf Ladendiebstahl von der Polizei kontrolliert werden mussten, wurde zwei Männern in einem Einkaufszentrum an der Hindenburgstraße in doppelter Hinsicht zum Verhängnis. Denn gegen sie wurden nicht nur Anzeigen wegen dieses Delikts erstattet, sondern es stellte sich heraus: Sie hatten auch noch Haftbefehle "offen". Beide landeten in der Justizvollzugsanstalt.

Am Dienstag gegen 17.50 Uhr ging es um einen 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen, darunter ein Untersuchungshaftbefehl wegen Trunkenheit am Steuer. Von einem Haftrichter wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Bei dem zweiten Fall am Mittwoch gegen 13.15 Uhr hatte ein Mann keinerlei Ausweispapiere mit sich geführt. Bei der Identitätsfeststellung auf der Wache kam schließlich heraus, dass gleich drei Haftbefehle wegen Diebstahlsdelikten gegen den 54-Jährigen ohne festen Wohnsitz existieren. Da Strafvollstreckung angeordnet war, wurde auch er in die JVA gebracht. (ds)

