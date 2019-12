Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Reinigungsbetrieb

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter trieb am frühen Mittwochmorgen als Einbrecher in einem Reinigungsbetrieb an der Aachener Straße sein Unwesen.

Nachdem er gegen 4.30 Uhr die Eingangstür aufgehebelt hatte und in das Innere des Ladenlokals gelangt war, öffnete er die Kasse und entnahm daraus das Wechselgeld. Außerdem ließ er eine Tüte mit Weihnachtsgeschenken mitgehen.

Vermutlich wurde er durch eine Zeugin gestört. Er flüchtete durch den Eingang. (ds)

