POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen, Armbanduhr entwendet, Einbruch in Schreibwarenladen & Diebstahl von Kupfer

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Geradstetten: Reifen zerstochen

Zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochabend, 23:30 Uhr zerstach ein bisher unbekannter Täter beide Reifen eines in der Ringstraße geparkten Anhängers. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Waiblingen: Armbanduhr entwendet

Am Donnerstag, gegen 9:40 Uhr wurde einem schwerbehinderten 79 Jahre alten Mann in der Fronackerstraße eine hochwertige Armbanduhr entwendet. Eine bislang unbekannte Frau umarmte den Mann und umfasste seine Handgelenke. Hierbei öffnete sie das Band der Uhr und nahm diese an sich. Die goldene Uhr vom Hersteller Tissot hat einen Wert von rund 2500 Euro. Die Diebin soll ca. 30 Jahre alt und schlank sein, hatte dunkelblonde, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare und trug einen blauen Pullover und eine beige Hose. Hinweise auf die Täterin oder auf den Verbleib der Uhr nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Urbach: Einbruch in Schreibwarenladen

In der Nacht zum Donnerstag brachen bisher unbekannte Diebe in einen Schreibwarenladen am Marktplatz ein. Aus dem Laden wurden mehrere Schachteln Zigaretten entwendet. Zudem versuchten die Einbrecher in einen nahe gelegenen Supermarkt einzubrechen, was aber misslang. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro, das Diebesgut hingegen hat lediglich einen Wert von rund 100 Euro. Hinweise auf die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Plüderhausen: Diebstahl von Kupfer

Bisher unbekannte Diebe entwendeten zwischen Freitagnachmittag und Donnerstagmorgen ca. 90 Quadratmeter Kupferdach eines Wasserhochbehälters beim Sportplatz Sandbühl. Aufgrund der großen Menge an entwendetem Kupfer muss davon ausgegangen werden, dass dieses mit einem Lkw oder ähnlichem abtransportiert wurden. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 5000 Euro, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 20.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

