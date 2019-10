Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Erfolg für die Ermittler der Polizei Melle

Melle (ots)

Seit Anfang April ermitteln die Meller Beamten wegen Einfuhr, Handeltreiben, Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln. Anfang Juli erfolgten mit Unterstützung von Spezialkräften und Bereitschaftspolizei Durchsuchungen bei den Beschuldigten. Dabei konnten Ermittlungsansätze erlangt werden, die am Donnerstag zu weiteren Durchsuchungen führten. Ins Visier der Beamten waren die Konsumenten (im Alter von 20 bis 48 Jahren) geraten. Die Polizei Melle durchsuchte nahezu zeitgleich sieben Objekte, sechs davon im Stadtbereich, und ein Objekt im Ortsteil Buer. Bei zwei Beschuldigten konnten geringe Mengen Marihuana festgestellt werden. Bei einem 48-Jährigen stießen die Beamten auf erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln (Amphetamine und Marihuana), die beschlagnahmt wurden. Zudem fanden die Beamten zwei Schlagwaffen und eine "scharfe" Patrone. Die Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt. Der 48 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei Melle dauern an.

